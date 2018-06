Ladrão rende família e come ceia de Réveillon sozinho em Marília (SP)

PRESIDENTE PRUDENTE- Armado com um garrucha sem munição e uma faca, o ajudante geral Henrique Rodrigues da Silva, de 19 anos, invadiu uma casa na virada do ano na zona oeste de Marília, no interior de São Paulo SP.

Ele rendeu a família e, após amarrar e trancar os moradores na lavanderia, comeu boa parte da ceia de Réveillon. Além de comer, o ladrão também bebeu até se fartar. Saciado, o rapaz foi embora carregando uma mala com pertences da família, incluindo dois notebooks, dois celulares, joias, talão de cheques e R$ 400.

Com uma chave de fenda e um martelo, um morador conseguiu retirar a porta da lavanderia e chamou a polícia. O bandido foi preso por volta das 3 horas desta terça-feira, 1, quando caminhava na direção da Favela do Geisel. Um carro da Polícia Militar levou Silva ao plantão da Polícia Civil.

Ele não tem passagens pela polícia, mas já esteve na Fundação Casa. "É o primeiro crime dele após completar 18 anos, isso pode lhe render 15 anos de prisão por ter ameaçado a família de morte", resume Neivaldo de Oliveira Silva, de 48 anos, investigador da Polícia Civil de Marília. Após confessar o crime, o acusado foi transferido para a Cadeia Pública de Garça (SP).