Ladrões abandonam caixa eletrônico com R$ 38 mil A polícia militar de Campos do Jordão encontrou na noite de terça-feira um caixa eletrônico roubado abandonado no bairro Campista. O caixa foi roubado na madrugada do último domingo, quando três homens invadiram a fábrica da Minalba e com uma empilhadeira da própria empresa conseguiram arrancar o caixa eletrônico que funcionava no local. O grupo ainda roubou uma caminhonete Toyota, usada na fuga. Na noite de terça-feira, o caixa foi localizado intacto. Os ladrões não conseguiram abrir o cofre e abandonaram o produto roubado junto com o veículo usado na fuga. Todo o dinheiro do caixa, no valor de R$ 38 mil, foi devolvido à agência do banco Bradesco. A polícia investiga a participação de empregados da fábrica da Minalba de Campos do Jordão.