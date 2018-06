Ladrões amarram supostos explosivos em refém no ABC Uma pessoa com supostos explosivos amarrados ao corpo por bandidos está no interior da Igreja Matriz, na Praça do Carmo, região central de Santo André, no Grande ABC paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, ela foi vítima de um seqüestro-relâmpago esta manhã naquela área. Os marginais exigiram que a vítima fosse até um banco para retirar dinheiro e avisaram que os explosivos estariam sendo monitorados por controle remoto. Caso ela não voltasse com o dinheiro, os assaltantes explodiriam os artefatos. A vítima, em vez de ir à agência bancária, decidiu entrar na igreja e pedir socorro. A área está isolada aguardando a chegada de homens do GATE - Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar.