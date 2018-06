Ladrões assaltam metrô durante jogo do Brasil Ladrões aproveitaram o fraco movimento nas estações do metrô na manhã de hoje, no horário do jogo do Brasil, e atacaram uma das bilheterias da Estação Vila Mariana, na zona Sul. Dois homens armados renderam o funcionário às 10h07, entraram na cabine da bilheteria e roubaram R$ 2,8 mil, entre bilhetes e dinheiro. Os dois fugiram e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia do Metrô.