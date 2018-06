Ladrões batem carro na estação Ana Rosa Um homem foi preso e outro fugiu após roubarem dois carros na zona sul de São Paulo e baterem, com um Mercedes, na entrada da estação Ana Rosa do Metrô na tarde de ontem. O primeiro veículo roubado foi um Pajero, abandonado na Vila Mariana. O Mercedes foi roubado em seguida, no bairro. A Polícia Militar passou a perseguir os suspeitos, que acabaram batendo na Rua Rodrigues Alves. Um dos bandidos foi preso ao correr nos trilhos do metrô. O outro entrou na vagão e fugiu.