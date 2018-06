Ladrões colocam pedras na via para roubar e provocam morte de 9 pessoas

SÃO PAULO - Nove pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas em uma tentativa de assalto, na Rodovia BR-116, entre Chorrochó e Abaré, na Bahia, na madrugada desta sexta-feira, 19.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ladrões colocaram pedras na pista, na altura do km 33, para forçar os caminhoneiros a reduzirem a velocidade para assaltá-los.

Uma carreta, transportando gesso, tentou desviar do obstáculo e bateu de frente em outro caminhão, que levava soja. Por conta da batida, uma Sprinter acabou batendo na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento, a cerca de 30 metros do local do acidente.

Nove pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas. Entre as vítimas estava uma criança, passageira do Sprinter. Os feridos foram levados para o Hospital de Petrolina, em Pernambuco.

A rodovia permanecia interditada às 16h45, aguardando perícia, que chegou ao local por volta das 15h30, horário de Brasília, segundo a Polícia Rodoviária. Por conta da interdição havia um congestionamento de 10 quilômetros na região. Não há informação sobre os bandidos.