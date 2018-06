Ladrões de caixas eletrônicos são presos em flagrante

Três bandidos foram detidos, por volta das 3h deste sábado, 28, no momento em que deixavam uma agência do Banco Itaú, na Vila Brasilândia, zona norte da capital paulista. Policiais militares da 3ª Companhia do 18º Batalhão foram acionados pela Central de Operações da PM após o 190 receber alerta emitido pelo sistema de alarme da agência, que fica na altura do número 1.792 da Rua Parapuã. Quatro caixas do hall de entrada da agência já haviam sido arrombados com o uso de maçaricos e pés-de-cabra. No momento em que os PMs se aproximaram da agência, ocupantes de um Fiat Uno, pelo menos três, conseguiram escapar, mas os outros três integrantes da quadrilha, todos catarinenses, de 20, 23 e 31 anos, acabaram presos, cada um em um local diferente, pois os três correram. Na fuga, a quadrilha abandonou uma mochila contendo dinheiro retirado dos caixas, mas ela foi recuperada pelos policiais. O valor furtado pelos criminosos não havia sido contabilizado até as 5h45. Segundo a PM, um dos catarinenses já tem passagem por furto; o outro, por roubo. Nenhuma arma foi apreendida com o trio, que foi encaminhado ao plantão do 45º Distrito Policial, da Vila Brasilândia.