Ladrões de colchões são presos em flagrante na zona sul Três homens foram detidos, por volta da 1h desta terça-feira, após arrombarem e invadirem uma loja de colchões da rede Copel, na Estrada do Campo Limpo, no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Munidos de ferramentas os criminosos, que chegaram em um Fiat Tempra roubado, entraram na loja, mas foram vistos por uma pessoa que transitava pela avenida naquele momento. Os homens estavam desarmados. Policiais militares acionados pelo 190 foram até a loja e prenderam o trio. Os homens ainda tentaram fugir pelo telhado.