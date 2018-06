Ladrões de lingeries são presos na Baixada Fluminense Acusada de roubar carga de lingeries, uma quadrilha foi detida no início na madrugada desta sexta-feira, no interior do Morro do Machado, na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os policiais chagaram até o bando - três mulheres e sete homens, sendo três menores - graças a uma denúncia anônima. Eles foram até uma casa onde a quadrilha mantinha uma espécie de base operacional. No momento em que se aproximavam da casa, os policiais foram surpreendidos por Rafael de Souza Araújo, de 20 anos, que atirou. No revide da polícia, Rafael foi atingido na perna esquerda e encaminhado depois para o pronto-socorro do Hospital Geral de Bonsucesso. Liberado pelos médicos, ele foi levado com o restante do bando para o 54º Distrito Policial, de Belford Roxo. Na casa, os policiais apreenderam cerca de 10 quilos de calcinhas e sutiãs, distribuídos em quatro sacos plásticos, além de dois revólveres calibre 32, uma pistola (réplica) de videogame, com a qual os bandidos também realizavam os assaltos, uma touca ninja, 41 trouxinhas de maconha, 3 notas de R$ 50,00 e dois radiotransmissores do tipo HT. Segundo o delegado Jaime Filho, os detidos, com exceção dos adolescentes, serão indiciados por formação de quadrilha tráfico de drogas, porte ilegal de arma e corrupção de menores. A polícia ainda não sabe quando e onde a carga de lingeries foi roubada pela quadrilha.