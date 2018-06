Ladrões de notebooks são presos perto do Aeroporto Salgado Filho, no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou nesta sexta-feira, 19, uma operação para desmantelar uma quadrilha que atuava no entorno do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Os criminosos seriam responsáveis por furtos de objetos como notebooks e malas do interior de carros estacionados na região do aeroporto.

Seis homens foram presos. A ação foi realizada em Sapucaia do Sul, Canoas e na região metropolitana, cerca de 40 policiais em 15 viaturas. Os agentes tiveram o apoio do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE), do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Departamento de Investigações Criminais (DEIC).

Um homem foi preso por receptação de veículos em flagrante e outros cinco foram presos em cumprimento a mandados de prisão. Os policiais também cumpriram oito mandados de busca e apreensão.