Ladrões disfarçados de policiais assaltam casa em Piracicaba Três bandidos assaltaram uma residência em Piracicaba, no interior de São Paulo, disfarçados de policiais civis, na noite de quinta-feira, 25. Os criminosos se identificaram como policiais em serviço com ordem judicial para apreender pássaros silvestres. Ao entrarem na residência, eles, que estavam vestidos com camiseta preta com as inscrições da polícia, levaram jóias, dinheiro e fugiram com dois carros roubados. Um dos ladrões foi preso em Santa Bárbara d´Oeste, a 138 quilômetros de São Paulo. Ele estava em um posto de ônibus e mantinha uma bolsa com três revólveres e as jóias roubadas. A polícia ainda procura outros dois envolvidos no crime e o dinheiro levado por eles.