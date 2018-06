Ladrões fazem 20 reféns em Itanhaém (SP)

Três assaltantes armados invadiram uma residência e fizeram cerca de 20 pessoas reféns enquanto o grupo realizava uma festa de Natal na noite desta quinta-feira, 24, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Um adolescente de 13 anos chegou a ser usado como escudo pelos bandidos. Dois dos invasores acabaram presos e ninguém ficou ferido.

Conforme informações da PM, quando os ladrões invadiram a residência, no Jardim Bopiranga, um dos vizinhos percebeu se tratar de um assalto e ligou 190. Imediatamente viaturas da 2ª Companhia do 29º Batalhão se deslocaram até o local e cercaram a casa. Ao chegarem, os policiais encontraram um dos criminosos no telhado do imóvel.

Eles afirmaram que foram recebidos a tiros pelo assaltante. Os dois comparsas que estavam dentro da residência perceberam a chegada dos policiais e agarraram o adolescente na tentativa de escapar do cerco.

De acordo com a PM, eles também atiraram contra os policiais, mas em nenhum momento houve revide. Após cerca de 15 minutos de negociações, Joadson Gama do Vale, de 19 anos e Cristovão de Moura Pires, de 28, foram convencidos a entregarem as suas armas - um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40. A criança foi libertada em seguida, pro volta das 23h45. O criminoso que estava em cima do telhado no momento da chegada dos policiais fugiu.

Ele não havia sido localizado até as 4 horas desta sexta-feira, 25. Segundo a PM, Pires era procurado. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central de Itanhaém.