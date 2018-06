Ladrões fogem após assalto com reféns Uma família ficou refém de seis ladrões por três horas, ontem à tarde, numa casa da Praça Vitória Régia, em Cidade Jardim, na zona sul. Os criminosos, armados de metralhadora, pistolas e revólveres, trancaram as vítimas no banheiro e roubaram a casa. Testemunhas viram os criminosos e avisaram a PM, mas os bandidos fugiram.