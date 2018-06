Ladrões invadem banco em frente ao quartel da Polícia Militar Cinco homens invadiram a Agência da Nossa Caixa, no bairro da Luz, região central de São Paulo, nesta quinta-feira. A ação, que ocorreu por volta das 17h30, foi na agência da Avenida Tiradentes, em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da sede das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Os criminosos - três deles armados - renderam um funcionário e invadiram o banco, do qual levaram R$ 150 mil. Os revólveres calibre 38 dos vigilantes também foram roubados pelos assaltantes, que teriam fugido a pé e em direção à estação Tiradentes, do Metrô. Policiais militares foram acionados, mas não chegaram a tempo de deter os bandidos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, do Bom Retiro.