Ladrões invadem casa e amarram aposentada Uma senhora de aproximadamente 70 anos foi feita refém dentro de sua própria casa por quase uma hora por quatro bandidos nesta madrugada de terça-feira. A aposentada, que reside na Rua Marcos Fernandes, nº 817, no Jardim da Saúde, bairro de classe média na zona sul da capital, ficou amarrada no quarto enquanto um casal de menores e outros dois bandidos carregavam o próprio carro com que chegaram à residência, um Kia Shuma, com eletrodomésticos, bebidas, aparelho eletrônicos, relógios, jóias e outros pertencentes. Armados com uma pistola 7.65, os criminosos arrombaram a porta da frente do imóvel e renderam a senhora que dormia no momento, por volta das 3h30 desta madrugada. Um vizinho desconfiou de dois homens que transportavam os objetos de dentro da casa até o carro e acionou a policia. Homens da 3ª Companhia do 03º Batalhão foram até o local indicado pela testemunha e detiveram o quarteto quando todos se preparava para fugir. Os criminosos foram interrogados pelo delegado do 26º Distrito Policial, do Sacomã. A identidade da vítima, que não sofreu ferimentos, ainda não foi divulgada pela polícia.