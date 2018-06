Ladrões invadem casa e violentam vítimas Dois apartamentos em Santa Teresa (zona sul do Rio) foram assaltados na madrugada de ontem e duas jovens, de 19 e 24 anos, teriam sido estupradas pelos criminosos, segundo depoimento delas. De acordo com a polícia, por volta da 1h, seis homens armados com facas e pistolas invadiram o apartamento e roubaram joias, celulares e equipamentos eletrônicos. Eles jantaram , consumiram drogas e deixaram inscrições nas paredes onde se lia ADA (facção criminosa Amigo dos Amigos). Os criminosos foram para o apartamento de cima e assaltaram um casal. Eles fugiram com o Chevette do casal. Segundo o titular da 7ª DP, Marco Antônio da Silva, que investiga o crime, na madrugada faltou luz no bairro. "Quando eles entraram não havia luz. Mas, quando saíram, já havia voltado." Os nomes das vítimas não foram divulgados.