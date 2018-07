Ladrões invadem e roubam escola em SP A Escola Estadual de 1º Grau Jornalista Emir Macedo de Nogueira foi invadida por ladrões, durante a madrugada de hoje, na zona de leste de São Paulo. O colégio fica na Rua Iaçapê, altura do número 322, no Jardim Santa Madalena, na região do Sapopemba, e funciona das 7 às 18 horas. Os marginais arrombaram os portões, mataram dois cães e roubaram os poucos computadores que existiam na escola, entre outros equipamentos. As aulas foram suspensas agora, pela manhã, e a ocorrência foi registrada no 70º Distrito Policial do Sapopemba.