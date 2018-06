Ladrões invadem Fórum para roubar armas em Cabreúva Dois homens armados renderam os seguranças e tentaram roubar armas do Fórum de Cabreúva, região de Sorocaba, no final da noite de terça-feira, 6. Os ladrões obrigaram um dos seguranças a abrir a porta dos fundos do prédio. Ele tentou reagir e foi ferido com uma coronhada na cabeça. O outro segurança foi rendido no interior do Fórum. Os ladrões dirigiram-se até um cofre usado para guardar as armas que fazem parte de processos judiciais. Durante 20 minutos, eles tentaram abrir o cofre, mas acabaram desistindo. Não foi divulgado o tipo de armamento que havia no cofre. Nesta quarta, o Fórum funcionou normalmente, mas a vigilância externa foi reforçada com carros da Guarda Municipal. Até o final da tarde, os invasores não tinham sido identificados.