Ladrões invadem prédio comercial no Brooklin Dois homens armados conseguiram invadir, por volta das 20h30 de terça-feira, uma edifício comercial localizado na Rua Califórnia, no Brooklin, zona Sul da capital paulista. Segundo informações da Polícia Militar, um dos condôminos foi dominado pela dupla fora do prédio e teve de entrar no edifício com os assaltantes, que pelo elevador subiram com a vítima até uma das salas e de lá levaram apenas um notebook. Policiais militares do 12º Batalhão foram acionados, mas os criminosos já tinham fugido no momento em que a primeira viatura, de um total de quatro, chegou ao edifício. A dupla teria permanecido por uma hora no prédio. O assalto foi registrado no 96º Distrito Policial pelo delegado Rogério de Camargo Nader.