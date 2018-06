Ladrões invadem salão de beleza para roubar cabelo em Salvador

SALVADOR - Dois ladrões invadiram, na tarde desta sexta-feira, 14, o salão Kaki Hair, na galeria Orixás Center, no bairro do Politeama, no centro de Salvador, e levaram cerca de 10 quilos em cabelos. Apenas duas funcionárias do estabelecimento, especializado em alongamento artificial de cabelos - chamado mega hair -, estavam no local. Elas foram rendidas, mas não tiveram objetos ou dinheiro roubados.

As câmeras de segurança do centro chegaram a filmar o assaltante que entrou no centro comercial, enquanto o outro esperava em uma moto, do lado de fora. As imagens, porém, mostram o ladrão apenas de costas. A 1ª Delegacia de Salvador investiga o caso.