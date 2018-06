Ladrões levam holofotes de futuro memorial O local da tragédia com o Airbus da TAM, na Avenida Washington Luís, na zona sul, está às escuras. Há 15 dias, foram furtados os dois holofotes que iluminavam o terreno, onde será construído um memorial. A Subprefeitura de Santo Amaro e a Associação dos Familiares das Vítimas da TAM (Afavitam) estudam a reposição dos equipamentos. Um deles iluminava a Bandeira do Brasil e o outro, uma árvore que não foi destruída pelo acidente. "Aquele local para nós é sagrado", disse o presidente da Afavitam, Dário Scott. "O respeito pela dor está a zero."