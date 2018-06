Ladrões levam R$ 500 mil em joias de loja em Brasília

Uma pessoa foi presa e outras cinco estão sendo procuradas pela Polícia Civil de Brasília, no Distrito Federal, após assaltarem uma joalheira na tarde de terça-feira, 30. De acordo com Débora Souza Menezes, chefe da 8.ª Delegacia de Polícia, que apura o caso, os bandidos levaram cerca de R$ 500 mil em joias e relógios de uma joalheria localizada no maior shopping da cidade, o ParkShopping.

Três dos seis criminosos, entre eles uma mulher, entraram na loja por volta das 13h30 e os outros três ficaram no estacionamento à espera do bando. Segundo o circuito interno da loja, os bandidos permaneceram no local por cerca de 30 minutos, antes de anunciarem o assalto e renderem os cinco funcionários do estabelecimento. Foram levados principalmente peças em ouro e um relógio de um dos funcionários, segundo a delegada.

Eles conseguiram fugir em um Gol, que foi localizado pela polícia por volta das 21 horas de terça, no bairro Riacho Fundo I. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi preso. De acordo com a delegada, os outros cinco membros do grupo já foram identificados e estão sendo procurados.