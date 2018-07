Ladrões levam R$ 52 mil da Caixa Econômica Quatro homens assaltaram, no início da noite de ontem, a agência da Caixa Econômica Federal da Rua Ibitirama, na Vila Prudente. A polícia foi chamada e quando chegaram as primeiras ziaturas os ladrões já haviam fugido pelos fundos, levando cerca de R$ 52 mil. Funcionários do banco e outras testemunhas viram os ladrões fugindo, mas não souberam informar se a fuga ocorreu a pé ou em algum veículo. Até a madrugada os assaltantes não tinham sido localizados.