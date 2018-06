Ladrões levam três carros de estacionamento da Av. Paulista Por volta das 19h30 de segunda-feira, três homens, roubaram três carros do estacionamento Centerpark, localizado sob o tradicional Club Homs, na Avenida Paulista, na capital paulista. Armados, eles invadiram a garagem e renderam quatro funcionários, que foram colocados, de costas, dentro do balcão de atendimento para que não testemunhassem a ação. A ação, que durou menos de dez minutos, foi facilitada por causa das chaves que se encontravam nos três veículos. Antes de fugir, um dos bandidos pegou o dinheiro que estava no caixa do estacionamento. Ninguém ficou ferido. Logo após o assalto, a Polícia Militar foi acionada, mas, segundo policiais militares que estiveram no local, nada pôde fazer. A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial, no bairro da Aclimação.