Ladrões mantêm reféns em São Bernardo do Campo Dois ladrões estão mantendo duas pessoas como reféns numa loja na avenida Marechal Deodoro, 2.000, no centro de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Segundo informações do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), uma equipe já está seguindo para o local em um helicóptero da Polícia Militar. O Gate possui policiais treinados em negociações em caso de reféns e geralmente só é acionado quando o policiamento de área não consegue negociar a liberação das vítimas.