Ladrões matam mulher durante assalto no Rio Uma mulher foi morta e um homem acabou sendo baleado durante tentativa de assalto ocorrida ontem, à noite, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu, por volta das 22h30, na esquina da Rua Herculano com a Avenida Pedro II, na Quinta da Boavista, em São Cristóvão. De acordo com a polícia, o médico da Marinha Marco Antônio Servo, de 52 anos, teria arrancado com seu Honda Civic para tentar escapar de um assalto. Segundo a Globo News, a mulher, que estava no banco do carona, identificada apenas como Eliana, levou um tiro no peito e morreu. Marco Antônio foi baleado no braço, recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Souza Aguiar e foi transferido para o Marcílio Dias.