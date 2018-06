Ladrões matam professor a facadas O professor José Ferreira Lopes, de 45 anos, foi assassinado a golpes de faca na noite de anteontem em Itapetininga (SP). Assassinos roubaram a casa, carregaram o carro de Lopes com os objetos e fugiram. Eles levaram o corpo no porta-malas e o jogaram no Rio Itapetininga. A polícia já prendeu nove suspeitos de participação no crime.