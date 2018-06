Ladrões que seqüestraram médica são condenados Três ladrões que participaram do seqüestro da médica Eulália Pedrosa Almeida, de 45 anos, filha do diretor da Casa de Custódia de Taubaté, José Ismael Pedrosa, foram condenados nesta semana. Um pegou 26 anos de detenção, e os outros, 12 anos. Eulália foi seqüestrada por dois casais em seu consultório, em Taubaté, em abril do ano passado, e levada para Santos, a mando da cúpula da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela deveria ser trocada por chefes do PCC. Entre eles, Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra. Segundo a polícia, no entanto, não houve tempo para a negociação. Eulália foi libertada dois dias depois. O homem encarregado de levar a médica de Taubaté para Santos, Marcus Vinícius Cândido, foi condenado a 26 anos por formação de quadrilha e roubo mediante seqüestro. Os assaltantes Claudinei Santana e Sílvio Luiz dos Santos, responsáveis pelo cativeiro, foram condenados a 12 anos por extorsão mediante seqüestro. Um outro acusado, Francisco Vieira Alexandre, acabou sendo absolvido por falta de provas. O Ministério Público pretende recorrer da sentença e aumentar a pena para Cândido, Santana e Santos, além de obter a condenação de Alexandre. Sombra, que era um dos chefes do PCC e seria um dos responsáveis pelo seqüestro, foi assassinado meses depois da liberação de Eulália, por um detento, durante banho de sol na Casa de Custódia.