Ladrões roubam agência em QG do Exército Ladrões de terno e gravata roubaram um posto bancário do Bradesco, que tem apenas um funcionário, no subsolo do bloco H do Quartel-General do Exército, em Brasília. O roubo aconteceu pouco antes do horário do almoço. De acordo com o Centro de Comunicação Social do Exército, a área é liberada para a circulação porque tem apenas bancos e lojas. Segundo um coronel, muitas pessoas preferem ir ao banco no setor militar porque se sentem mais seguras. Após o roubo, a circulação passou a ser controlada e até carros de generais foram revistados.