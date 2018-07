Ladrões roubam banco em hospital e fazem refém em SP Pelo menos dois ladrões roubaram pouco depois das 11h um posto bancário localizado no interior do Hospital Santa Marcelina, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo informações do 35º Batalhão da PM, houve troca de tiros após a fuga dos bandidos e um deles foi baleado. Outro ladrão seguiu até a Rua Tietê e entrou na residência número 312 onde fez pelo menos um refém. Um dos helicópteros da PM seguiu para Itaquaquecetuba levando agentes do Grupos de Ações Táticas Especiais (Gate) especialistas em negociações em casos com reféns.