Ladrões roubam carro com reféns na zona sul de SP Um ladrão foi preso, outro foi baleado e um conseguiu fugir após o roubo de um carro com reféns, durante a madrugada deste sábado, na zona sul de São Paulo. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o caso aconteceu na Rua da Mina, altura do número 1, no bairro de Vila Carioca, região do Ipiranga. Por volta das 2 horas, os assaltatantes abordaram algumas pessoas que deixavam uma lanchonete na Avenida do Cursino, uma das vias que tem se notabilizado pelo grande número de casos de violência naquela área. O grupo ocupava uma picape Dodge e pelo menos duas mulheres foram levadas como reféns pelos criminosos. A Polícia Militar foi avisada do roubo e passou a perseguir os bandidos que, em alta velocidade, acabaram colidindo a picape contra um poste. Os bandidos ainda tentaram resistir trocando tiros com os soldados. No final, um deles acabou sendo atingido e foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital Heliópolis, outro foi preso e o terceiro conseguiu escapar. As vítimas foram libertadas ilesas. A ocorrência foi registrada no 95o. Distrito Policial de Heliópolis.