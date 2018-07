Ladrões roubam Kombi de orfanato, capotam e são presos Três homens foram presos e uma mulher morreu, após roubarem a Kombi de um orfanato. O grupo tentava fugir da Polícia Militar, e o veículo capotou na Rodovia Régis Bittencourt. Eles haviam roubado o veículo após assaltarem a casa de Marco Antonio Victorazo, diretor da Casa do Pequeno Cidadão, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A perua estava carregada com eletrodomésticos retirados da casa. Os assaltantes haviam levado até a cadela poodle da vítima. Quando os criminosos saíram da casa, a vítima chamou a Polícia Militar. No acidente, o carro e os aparelhos eletrônicos ficaram destruídos. Kátia Pereira Lima, de 21 anos morreu. David bezerra da Silva, de 18, foi preso e dois adolescentes que o acompanhavam, M.F.F., de 17, e H.J.S., de 16, detidos. de acordo com o escrivão da Delegacia de Itapecerica da Serra, os três se recusaram a depor. Os adolescentes foram levados para a Vara da Infância e Juventude. Com eles foram apreendidos dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32.