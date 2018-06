Ladrões roubam R$ 5 milhões de cofre no Ceasa de BH

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou nesta segunda-feira, 20, um inquérito para investigar um furto milionário na Companhia de Abastecimento (Ceasa) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ladrões levaram um cofre da loja Gigante Atacadista, localizada no Pavilhão 7 da Ceasa. De acordo com a polícia, o dono do estabelecimento,Wilian Cândido Clara, estimou que no cofre havia cerca de R$ 5 milhões em cheques (a maior parte pré-datado) e notas promissórias, além de aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. O furto foi descoberto pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar. As lojas atacadistas da Ceasa fecham na sexta-feira e só reabrem na segunda. Até a tarde desta segunda, nenhum suspeito havia sido preso. Conforme ocorrência da Polícia Militar, os ladrões cerraram a trinca da porta e entraram pelos fundos da loja. Eles chegaram a encobrir as câmeras de vídeo para que não fossem identificados. O dono do atacadista, porém, contou aos policiais que o equipamento, embora tenha sido instalado há dois meses, não estava funcionando. O cofre pesa em torno de 500 quilos, segundo empregados da loja. A polícia acredita que os criminosos tinham informações sobre o local e investiga se funcionários ou outros comerciantes tenham participação no furto. A hipótese de simulação para o recebimento de seguro também não está descartada. "Uma eventual armação pode ser investigada", disse um policial.