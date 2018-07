Ladrões roubam viatura da PM no interior de SP Dois ladrões roubaram uma viatura da Polícia Militar de São José dos Campos, perto da Rodovia dos Tamoios, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Os bandidos abordaram os policiais, ordenaram que eles saíssem da guarnição e fugiram. O carro da polícia já foi encontrado, mas os bandidos ainda estão foragidos, informou o Bom Dia SP, da TV Globo.