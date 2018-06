Ladrões usam cães ferozes como arma Ladrões estão usando cães rottweiler como armas para assustar as vítimas em Curitiba. Por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, dois ladrões, que estavam com dois animais e uma faca, foram presos logo depois de roubar dois rapazes que andavam pela rua no Bairro Santa Cândida. Um dos animais foi morto, e o outro, encaminhado ao canil pertencente à prefeitura. A delegada do 4º Distrito Policial, Sônia Baggio, disse nunca ter ouvido um caso semelhante. "Aparentemente, é a primeira vez que eles agem assim, pois não há nenhum boletim", avaliou. Os dois rapazes assaltados afirmaram ter ficado com medo dos cães e entregado uma jaqueta, uma blusa, um gorro, dois relógios e R$ 35,00. Depois, os ladrões mandaram que eles saíssem correndo. Os rapazes encontraram policiais militares, que foram alertados e passaram a fazer uma ronda pela região, encontrando os ladrões e os animais. O cachorro maior foi solto e, quando investia contra os policiais, acabou morto com um tiro. Paulo César de Lima, 24 anos, que se apresentou à polícia sem documentos, e Valdecir Alves dos Santos, de 23 anos, foram indiciados por roubo. Nenhum dos dois tem passagem pela polícia, mas a delegada ainda investiga se o nome apresentado por Lima não é falso.