Ladrões usavam arma com mira a laser Cinco ladrões dominaram por volta das 9 horas os moradores de uma residência na Rua George Pilli, perto da Avenida Petrônio Portella, na Freguesia do Ó, na zona oeste, para praticar um roubo. Na fuga, dois dos bandidos entraram num ônibus, sem perceber que um helicóptero da Polícia Militar os seguia, assim como uma viatura. Os policiais pararam o coletivo na frente do Mercado Municipal da Lapa onde os dois foram presos ainda dentro do veículo. Com os ladrões foram apreendidas quatro armas, sendo que uma delas é uma pistola calibre 45 milímetros com mira a laser e as outras são revólveres calibre 38. Três suspeitos, que podem ser os outros integrantes do bando, foram presos e levados para o 28* DP, na Freguesia do Ó.