Ladrões utilizam bomba falsa em assalto Três ladrões se utilizaram de uma falsa bomba para roubar uma residência nesta manhã, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Sala de Imprensa da Polícia Militar, o assalto aconteceu na Rua Toneleros, no bairro da Lapa. Depois de ameaçar as vítimas com armas, os criminosos deixaram no local um pacote que seria uma bomba e fugiram levando apenas R$ 13. Soldados do Gate - Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar - foram até a casa, examinaram a caixa suspeita e constataram que se tratava de um artefato inofensivo.