Ladrões vestidos de policiais assaltam turistas Cinco homens vestidos com coletes da Polícia Civil, armados com pistolas, escopetas e uma metralhadora, e ocupando um Vectra cinza com um giroflex no teto assaltaram, por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, quatro turistas que se dirigiam de Umuarama, no noroeste do Paraná, para o Balneário de Camboriú (SC). Os assaltantes levaram a camionete Hilux, placa HRL-9122, além de jóias, talões de cheque e documentos pessoais dos ocupantes do carro. O assalto aconteceu na BR-277, a cerca de 10 quilômetros de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o superintendente da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, Neimir Cristovão, os assaltantes obrigaram o motorista Márcio Gabriel a encostar o carro e mandaram que todos saíssem, dizendo que se tratava de um assalto. Feito o roubo, os assaltantes saíram em direção a Curitiba, mas pegaram um retorno em direção ao interior do Estado. Os quatro turistas demoraram a conseguir carona com um carro da concessionária que administra a rodovia até um posto rodoviário, onde comunicaram o roubo. Somente às 8 horas da manhã conseguiram fazer o registro na delegacia. Cristovão disse que algumas testemunhas declararam ter visto o carro, embora ele ainda não tenha sido encontrado até o final da tarde desta quinta-feira.