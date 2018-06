Lançamento de livro marca o Dia de Combate ao Câncer O Instituto Nacional do Câncer (Inca) lança nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, publicação com dados sobre o câncer no Brasil. O lançamento marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A publicação apresenta uma análise comentada da casualidade, da ocorrência e das funções de controle da doença no País. Informações consideradas fundamentais para o planejamento das ações de saúde. Além disso, o Inca também promove nesta segunda-feira, na Central do Brasil, uma exposição com dez dicas para se proteger do câncer. No local estará exposta a boneca Altina, que demonstra os efeitos nocivos do cigarro e a pirâmide alimentar, com a qual técnicos orientam a população sobre hábitos alimentares saudáveis. No local, também serão distribuídos folhetos sobre a prevenção do câncer e o atendimento aos doentes no Sistema Único de Saúde (SUS).