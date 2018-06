Laquê na perna, para rebolar sem medo A combinação de salto alto, pouquíssima roupa e muito samba no pé exige boa forma física, ao menos para quem pretende brilhar no carnaval. Mas quem não está com tudo em cima ainda tem tempo para melhorar o visual. Graças a tratamentos estéticos e truques que disfarçam gordurinhas. Passista da escola Rosas de Ouro há 10 anos, Joyce Paixão, de 20 anos, tem suas artimanhas para esconder a flacidez e a celulite na avenida. "Passo laquê de cabelo nas pernas e nos quadris. Quando seca, ele endurece e posso rebolar à vontade sem ter nada balançando", diz a passista. Depois, ela aplica um pouco de óleo e glitter (purpurina). "A perna fica brilhante e a celulite desaparece com as luzes da passarela." Quando as gordurinhas estão muito aparentes, Joyce apela para a meia-calça e passa suas misturas em cima dela. A meia fica quase imperceptível. Outra dica é o bronzeamento a jato, que disfarça manchas da pele, entre outras imperfeições. Além disso, o tom bronzeado faz a pessoa parecer mais magra. "No final da sessão, a cliente já está com a pele mais escura, com a vantagem de não fazer mal à saúde como a antiga técnica com lâmpadas", diz a dermatologista Ana Paula Urzedo, da clínica de estética Onodera. Uma sessão, que custa em média R$ 100, já faz diferença. Novidade do verão, a massagem detox (R$ 215, a sessão) também ajuda a reduzir a celulite. A técnica mistura massagem modeladora com drenagem linfática, que trabalha principalmente os gânglios para eliminar o excesso de água retida no corpo. "Ao diminuir o inchaço, a celulite fica menos marcada", diz Ana Lia Vandoni, fisioterapeuta de outra clínica de estética, a Kyron.