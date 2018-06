Larvas de rato morto caem de teto de ala pediátrica em hospital

CUIABÁ - Pacientes do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, em Mato Grosso, relataram a presença de larvas que caíam do forro da ala pediátrica da instituição. A situação, causada pela presença de um rato morto, provocou pânico entre mães de crianças hospitalizadas.

De acordo com visitantes de pacientes, havia um forte odor no local. O problema durou quase uma semana e as crianças, mães e visitas eram obrigadas a conviverem com as larvas, que chegavam a cair nas camas dos pacientes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) admitiu o problema e informou que o caso aconteceu no dia 31 de março. Ainda de acordo com a nota, tão logo a Secretaria soube do ocorrido, foi acionada a equipe de manutenção, que descobriu que no forro havia um rato morto.

"Constantemente é feita a dedetização da unidade. Na mesma hora, foi providenciada a retirada do animal morto e limpeza da área. Não caiu em ninguém e o problema foi resolvido imediatamente", diz a nota.

Uma auxiliar de serviços gerais que não quis se identificar disse que “as larvas estavam caindo por vários dias e confirmou que tinha um rato morto no forro. “Ninguém aguentava o cheiro forte”, disse.