Laudo comprova que casal morreu asfixiado em quarto de pousada em MG

SÃO PAULO - O laudo da Polícia Civil, divulgado nesta segunda-feira, 18, concluiu que o casal de universitários encontrado morto em março passado em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu asfixiado.

Segundo a polícia, a morte foi por intoxicação de monóxido de carbono. A polícia agora aguarda a conclusão, ainda sem previsão, de outros dois laudos, o da engenharia legal e da perícia do quarto, para concluir o inquérito. A polícia trabalha com a hipótese de que o gás teria saído da lareira do quarto.

O casal de estudantes foi encontrado morto no quarto de uma pousada de Brumadinho. Alessandra Paolinelli Barros, de 22 anos, que cursa Medicina, e seu namorado, o aluno de Educação Física Gustavo Lage, de 23, estavam desaparecidos desde o começo do mês de março.

Eles saíram para comemorar um ano de namoro sem avisar os familiares. O caso começou a ser investigado depois que a família de Alessandra registrou o desaparecimento no Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP). O casal foi encontrado morto em um dos quartos, sem sinais aparentes de violência.