Laudo confirma precariedade nas instalações de parque de diversões no Rio

SÃO PAULO - A delegada Adriana Belém, titular da 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, recebeu os laudos da perícia do acidente no parque de diversões em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Duas pessoas morreram após um dos carrinhos do brinquedo "Tufão" se soltar, no dia 14 de agosto.

Segundo a Polícia Civil, os laudos confirmam as más condições das instalações e a falta de manutenção dos brinquedos. A documentação já foi anexada ao inquérito que deve ser entregue ao Ministério Público até a próxima sexta-feira, 26.

Alessandra Aguilar, de 17 anos, estava na fila da bilheteria do Glória Center para comprar ingresso quando foi atingida. O adolescente Victor Alcântara Oliveira, de 16 anos, morreu no último dia 16. Após o acidente ele havia sido levado para o Hospital Miguel Couto em estado grave.