Laudo de Pagot avalia mansão em R$ 570 mil Acuado pela nova polêmica que o cerca - a mansão que está construindo em Cuiabá, avaliada por corretores em R$ 2,5 milhões -, o diretor afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antônio Pagot, divulgou ontem o teor de laudos que encomendou e que conferem ao imóvel valor bem inferior. São dois laudos, um deles subscrito por engenheiros, o outro por uma imobiliária, que estimam em cerca de R$ 570 mil o preço do casarão, situado no condomínio Dom Bosco.