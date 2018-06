Laudo diz nesta 3ªF se voz na fita é do cantor Belo O perito Ricardo Molina, da Universidade de Campinas (Unicamp), e o chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Zaqueu Teixeira, anunciam nesta terça-feira o resultado do laudo que deve indicar se é mesmo a voz do pagodeiro Belo na conversa gravada em que ele supostamente acerta a compra de cocaína com um traficante identificado como Vado. Teixeira afirmou que o resultado do laudo será anunciado oficialmente às 10 horas, com a presença de Molina. Na conversa, grampeada pela polícia, Vado pede dinheiro, supostamente ao cantor, para comprar ?tecido fino?, ou cocaína, de acordo com a polícia. O telefonema foi gravado com autorização da Justiça. A polícia pode pedir a quebra do sigilo fiscal de Belo e indiciá-lo por associação ao tráfico, se comprovada sua participação.