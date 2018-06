Laudo preliminar descarta agressão sofrida por Macarrão

SÃO PAULO - O resultado preliminar dos exames de corpo de delito feitos em Luiz Henrique Romão, o Macarrão, deram negativo para agressão, segundo informações da assessoria de imprensa da polícia civil. O laudo ainda será encaminhado para o delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia de Minas Gerais (DHPP-MG), Edson Moreira.

Veja também:

Advogado do goleiro Bruno acredita que Eliza Samudio está viva

Divulgação de vídeo derruba mais uma delegada do caso Bruno

Juíza nega mandado de segurança para Bola permanecer calado em depoimento

Macarrão, amigo do goleiro Bruno, passou por exames no final da noite desta segunda-feira, 19, após prestar depoimento do Departamento de Investigações (DI), em Belo Horizonte. O exame foi feito a partir de uma denúncia de seu advogado de que ele teria sido agredido com um tapa no peito no interior do DI. Além do tapa, Macarrão teria sido jogado no chão.

Bola

A juíza da Vara do Tribunal do Júri de Contagem, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, deferiu nesta terça-feira, 20, o pedido dos advogados de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, Adriano Ferreira do Amaral e Zanone Manoel de Oliveira Junior, para que Bola seja encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Segundo um de seus advogados, Adriano Ferreira do Amaral, Bola teria sido empurrado dentro de uma viatura que faz o transporte dos presos entre o presídio Nelson Hungria, em Contagem, e o Departamento de Investigações (DI), em Belo Horizonte. Ao bater a cabeça, Bola teria quebrado um dente, segundo o advogado. Além disso, a defesa também solicitou autorização para que ele seja levado a um hospital. Bola sentiu fortes dores no peito ontem e pode estar com pneumonia.