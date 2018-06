Laudo responsabiliza presos por incêndio Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, divulgado ontem, concluiu que foram os detentos da Cadeia Pública de Rio Piracicaba, em Minas, os responsáveis pelo incêndio que resultou na morte de oito deles no dia 1º. De acordo com o texto, o foco inicial ocorreu em um beliche de madeira.