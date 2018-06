Lea T. desfila de biquíni Lea T. era, e foi, a atração de ontem no Fashion Rio. Em um desfile que contou com Gilberto Gil e Jorge Mautner na primeira fila, Lea fez duas entradas. A primeira de biquíni cortininha e short rosa. A segunda de cortininha e lacinho micro. A estampa era, como as outras da coleção da Blue Man, ultracolorida e tropical. E foi difícil desfilar de biquíni? "Foi. Não pela genitália, mas porque desfilar de biquíni tem de ser mais sexy", contou Lea. "Mas estava confiante. Queria agradecer aos estilistas - me convidar foi ato de coragem. E ver que tanta gente apoia uma transexual é sinal de que as coisas estão mudando." No mesmo desfile, Ana Cláudia Michels tomou um tombo no meio da passarela.