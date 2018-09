Leão-marinho aparece em praia do Rio

RIO - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado por banhistas às 9h15 da manhã desta sexta-feira,7, feriado do Dia da Independência do Brasil, após um leão-marinho chegar à praia do Recreio, zona oeste da cidade, despertando a curiosidade dos banhistas. Há duas semanas, um lobo-marinho também havia aparecido na mesma praia, no mesmo dia em que um pinguim também chegou nas areias do Leblon, na zona sul da cidade.

Quem está curtindo uma praia nas areias do Recreio, na altura do posto 12, quando se deparou com este belo animal ?? pic.twitter.com/5p8MHElb48 — Favela Caiu No Face ? (@FavelaCaiuNoFac) 7 de setembro de 2018

Segundo a assessoria do CBMRJ, o leão-marinho não tinha ferimentos aparentes e parecia estar bem.

"Às 9h15 da manhã transeuntes chamaram o salva vidas que nos acionou. Já convocamos o instituto de mamíferos aquáticos que ficaram de providenciar a remoção", disse a assessoria ao Broadcast, referindo-se ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua), do Departamento de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). "O Maqua é que vai decidir se ele será devolvido ao mar ou levado para se recuperar em outro local", explicou a assessoria.