Legacy minuto a minuto 14h51: A torre de São José dos Campos libera a decolagem 15h33: O Legacy atinge o nível 370 15h51: A 4 minutos de Brasília, o Legacy fala com o Cindacta-1 e avisa que está chegando à capital, rumando em seguida para Manaus 15h55: O Legacy sobrevoa Brasília, mantém-se no nível 370 e entra na aerovia UZ3 16h02: Um dos pilotos desliga o transponder e some no radar secundário da Cindacta-1 16h26: O Cindacta-1 chama 7 vezes o piloto do Legacy 16h30: O Cindacta-1 perde por 2 minutos a identificação do Legacy no radar primário 16h55: A asa esquerda do Legacy se choca com a asa esquerda do Boeing 737-800 da Gol 16h58: Três minutos após a colisão, transponder é religado e o Cindacta-4 localiza o Legacy 17h02: O Legacy troca o código do transponder, insere o 7700 (emergência) e então se comunica com o Cindacta-4 17h03: O Legacy começa os procedimentos para realizar um pouso de emergência 17h10: O Cindacta-4 faz três chamadas para o Legacy e não obtém respostas 17h13: O cargueiro da Polar Air entra em contato com o Cindacta-4 e avisa que a situação do Legacy é de emergência